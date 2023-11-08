بالصور.. ركاب "قارب السلام" ينظمون وقفة تضامنية مع غزة بميناء بورسعيد

نظم ركاب وطاقم قارب السلام Peace Boat، وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، تضامنا مع المدنيين في قطاع غزة، وذلك بساحة مصر المقابلة لميناء بورسعيد السياحي، عقب ساعات من رسوها على رصيف الميناء، بمشاركة خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وقفة تضامنية مع غزة بميناء بورسعيد

ووضعت لافتة كبيرة على واجهة السفينة مدون عليها باللغة الإنجليزية عبارة "stop killing gaza" - أوقفوا قتل غزة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات ورقية عليها عبارات "أنقذوا غزة، أوقفوا ضرب المستشفيات، المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وطالب طاقم السفينة بالوقف الفوري لإطلاق النار بين جميع الأطراف في غزة، ووصول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى المدنيين، وعدم ضرب المستشفيات والمدارس، وعدم قتل الأطفال والسيدات.

1699451229502_copy_1280x960

1699451229441_copy_1280x960

1699451229458_copy_1280x960

1699451229372_copy_1280x960

1699451229325_copy_1280x960

1699451229357_copy_1280x960

1699451229293_copy_1280x960

1699451229228_copy_1280x960

1699451229208_copy_1280x960

1699451229244_copy_1280x720

1699451229260_copy_1280x960