الزراعة: علاج وفحص 4000 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة أسوان

قامت وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث التناسليات الحيوانية وهيئة الخدمات البيطرية، بتنفيذ قافلة بيطرية في أسوان من يوم 4 /11/ 2023 حتي 8 /11/ 2023، وجابت العيادة المتنقلة قري ونواحي أسوان لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بأسوان وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 397 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 657، وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 1212 حالة، وتم عمل 54 عمليه جراحية، وتم تحصين 715 بالتحصينات غير سيادية، وتم تجريع 438 من الاغنام، كما تم علاج الطفيليات الخارجية ورش 697 بعدد اجمالي 4170 حاله صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة.