وكيل تعليم دمياط يستقبل مديري المدارس من خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية

استقبل المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ايهاب محمد عصام عوض فهمي، وتوفيق محمود منصور، خالد يوسف امين صيام، عمرو محمود احمد التمامى، محمد عمر راغب المرسي، أماني على محمد حسن البردويل، حنان عطوه حسن زناتي، فاطمه محمد عبد الفتاح محمد نصر الدين، رشا بشير مصطفي اللبان، مديري المدارس الجدد من خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية.

ورحب وكيل الوزارة بالحضور مشيدا بهم كواجهة مشرفة لشباب المعلمين بدمياط، حيث تم اختيارهم طبقًا لخبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية للمشاركة فى المبادرة الرئاسية واجتياز تدريبات الإدارة والقيادة خلال ستة أشهر والحصول على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى.

حيث تأتى هذه المبادرة فى إطار رؤية الدولة لخطة تطوير التعليم فى جميع جوانبها من مناهج وأدوات تقييم وكذلك اختيار مديرين أكْفَاء يتميزون بالفكر الإبداعى المتطور.

وأعرب عن سعادته باجتيازهم للتدريبات بأعلى المعايير العلمية والفنية التى صممت لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس للارتقاء بمستوى الإدارة المدرسية والمنظومة التعليمية.

وخلال اللقاء أوضح" وكيل الوزارة " للحضور انه حتي تكون مديرا ناجحا لابد أن تقف على أرض صلبة مُلما بالقوانين واللوائح المنظمة للشئون التعليمية والقرارات الوزارية والكتب الدورية ونشرات المديرية، واستيعابها مع الاحتفاظ بها وجمعها في ملف واحد لتكون مرجعًا وقت الحاجة إليها.

وأشار "عبد الرؤوف" أنه طبقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، سيتم استضافة المديرين ببعض مدارس المحافظة لمدة أسبوع لمعايشة المناخ المدرسي، ومطالعة نماذج من طرق الإدارة المدرسية، وذلك قبل توزيعهم على المدارس التي سيتولوا إدارتها مع تقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية، مع متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

وفى نهاية اللقاء قدم "وكيل الوزارة" الشكر لجميع الحضور متمنيا لهم التوفيق والسداد فى تقديم نماذج ناجحة وفعالة لقيادات مدرسية مؤهلة ومدربة تضاف للعديد من القامات التعليمية بدمياط.