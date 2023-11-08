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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غدا.. القاهرة تستضيف فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية 2023 بمشاركة 57 دولة

مؤتمر ومعرض التجارية
مؤتمر ومعرض التجارية البينية
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تنطلق غدا الخميس النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الافريقية ،الذى يعقد فى الفترة من ٩ الى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة ،وينظمه البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "افريكسيمبنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقى وأمانة  اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية.
ويمتد المعرض على مدار ٧ أيام ، ويضم مشاركين من ٥٧ دولة ، من مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الافريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.
ويستهدف معرض التجارة البينية الافريقية أن يكون منصة شاملة لمجتمع الاعمال والتجارة والانتاج على مستوى المنطقة ، بما يسمح بتسهيل عقد  صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة وتحفيز التكامل التجارى والاقتصادى الاقليمى.
 

كما يستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية خلال المعرض بقيمة 45 مليار دولار. 

وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني، إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، مشيدة بمدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.

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