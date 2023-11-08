تأجيل محاكمة متهم اشترك مع آخرين في قتل شخص بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة متهم اشترك مع آخرين فى قتل شخص وإصابة سيدة أثناء محاولة سرقة سيارة بالطريق العام بدائرة مركز كفر شكر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات كفر شـكر المقيدة برقم ۲۷۷۲ لسنة ٢٠١٤ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٢٠١٤/٩/١٨ ، قام " صالح ع.م" متهم بالإشتراك مع 4 متهمين آخرين بقتل عمدا المجنى عليه " أحمد فتحى إبراهيم " من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن عزموا على استيقافه بقصد سرقة السيارة قيادته كرها عنه وأشهروا أسلحتهم النارية " محل الاتمام الثالث" في وجهه وإثر فراره منهم أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية أصابت إحداها رأسه فأردته قتيلاً حيث أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية، أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى البيان - الأولى تقدمتها وهي شروع المتهمين في سرقة السيارة قيادة المجني عليه سالف الذكر من الطريق العام وبطريق الإكراه والتهديد الواقع عليه والتارك لآثار جروح بالمجني عليها " نزيهة ا.ع" وذلك بأن أشهروا في وجههما أسلحتهم النارية " محل الاتمام الثالث " مهددين إياهما باستخدامها بقصد سرقة سيارتهما وإثر فراره هرباً بالسيارة أطلقوا لملاحقته عياراً نارياً أصابه برأسه فأراده قتيلاً.