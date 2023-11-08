ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ العلوم السياسية: المستوطنون ينتهكون قواعد فتح المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مخططة، وتحظى بدعم كامل من الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التى تتابع ما يجرى دون أن تتخذ أى إجراءات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أننا أمام إرهاب منظم وممنهج وليست مجرد إجراءات، موضحا: «المستوطنون  ينتهكون قواعد فتح المسجد الأقصى فى توقيتات مخالفة لما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الفلسطيني والأردني، باعتبار أن الأردن هى المشرفة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمقتضى اتفاق شارع مع الحكومة الإسرائيلية ومع السلطة الفلسطينية».

وأكمل: «من الواضح أن إسرائيل تريد تقطيع أواصل قطاع غزة إلى 5 مناطق، الهدف منها سيطرة الأمن الإسرائيلي، كما أنه مخطط واضح».

الاحتلال أستاذ العلوم السياسية إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى