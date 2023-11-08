محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات "حياة كريمة"

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وإجراء معاينات فورية على الطبيعة لتلافى جميع الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الإنتهاء منها والجارى تسليمها ، والمشروعات التى ما زالت يجري العمل بها، تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أركان حرب حازم محمد الصادق مسئول دار الهندسة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ، وضباط القوات المسلحة المشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة ، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، و مسئولي دار الهندسة .

استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة، ومنها قطاعات " الكهرباء ، الصرف الصحي ، مياه الشرب ، الصحة ، المجمعات الخدمية والزراعية ، الغاز ، الإتصالات ، الطرق ، تبطين الترع ، الوحدات الاجتماعية "، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالاضافه إلى متابعة الموقف النهائي لإستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية ، والتأكيد علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه ، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

و شدد " الداودى" علي المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف على سرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.