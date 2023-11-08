بمشاركة 78 طالبًا.. تنظيم بطولتي تنس الطاولة وكرة السرعة وإعلان نتائج الفائزين بجامعة قناة السويس

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقتي تنس الطاولة وكرة السرعة ضمن خطة الأنشطة الطلابية لهذا العام علي مستوي كليات الجامعة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية وعبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

كما أشرف علي تنفيذ المسابقات الكابتن محمد إمام مدير النشاط الرياضي وفريق العمل بالإدارة، وقام بالتحكيم نخبة متميزة من الحكام .

هذا وأسفرت نتائج المسابقتين التي شارك بها 78 طالب وطالبة عن فوز الطلاب الآتي أسماءهم :

أولاً : نتائج منافسات تنس الطاولة (طلاب) :

• بالمركز الأول الطالب خالد علي بكلية الحاسبات والمعلومات.

• بالمركز الثاني الطالب مهاب محمد بكلية التربية الرياضية.

• بالمركز الثالث الطالب كريم سيد صادق كلية التجارة.

أما عن منافسات تنس الطاولة ( طالبات) فجاءت كالتالي:

• بالمركز الأول الطالبة مها محمد العربي كلية التجارة.

• المركز الثاني الطالبة شهد محمود كلية الحاسبات والمعلومات.

• المركز الثالث الطالبة سهيلة كمال كلية التربية الرياضية.

وعن نتائج منافسات بطولة كرة السرعة فجاء كالتالي:

فاز بالثلاث مراكز الأولي من الطلاب كلا من :

• المركز الأول الطالب عبد الرحمن مصطفى أحمد كلية الهندسة

• المركز الثاني الطالب عبد الستار خالد عبد الستار الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

• المركز الثالث محمد طارق عبد النبي كلية العلاج الطبيعي.

أما عن الطالبات الفائزات فهن:

• بالمركز الأول الطالبة ريم عصام السيد كلية الطب البيطري

• بالمركز الثاني الطالبة رحمة عادل مصطفي كلية التربية الرياضية.

• وبالمركز الثالث الطالبة مريم محمد يحي كلية الحاسبات والمعلومات.