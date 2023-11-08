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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«لا تنزعجوا من الرائحة».. «المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي» توجه رسالة لمواطني الإسكندرية

الشركة المصرية لتوزيع
الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس
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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس، أنه سيتم اليوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة 11 مساءً، ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطتي تخفيض الضغط (المحمودية - أبو قير)، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز قد تشعر بها المناطق المحيطة.

وأضاف البيان الصادر عن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس، أن الشركة تهيب بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا، وتؤكد أن هذه الأعمال تتم بأعلى معايير للجودة والسلامة، وفي حالة وجود أي استفسار يتم الاتصال على 129.

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