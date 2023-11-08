بالصور.. "قارب السلام" من ميناء بورسعيد: أوقفوا قتل غزة

وصل قارب السلام Peace Boat، اليوم الأربعاء، إلى ميناء بورسعيد السياحي، ضمن جولته بعدد من موانئ البحر المتوسط.

ووضعت لافتة كبيرة على واجهة السفينة عليها عبارة باللغة الإنجليزية: "stop killing gaza" - أوقفوا قتل غزة، بينما من المنتظر أن يرفع طاقمها والركاب على متنها لافتات ورقية عليها عبارات تطالب بالمساعدات الغذائية لغزة، وإن المستشفيات ليست أهدافا، ووقف إطلاق النار من جميع الأطراف.

وتعتبر المنظمة التابع لها القارب منظمة غير حكومية دولية مقرها اليابان تعمل على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والاستدامة، تأسست عام 1983 ميلادية، وتنفذ أنشطتها الرئيسية من خلال سفينة ركاب تجوب العالم من خلال العمل بالشراكة مع حملة عمل أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تعمل أنشطة مؤسسة “قارب السلام” على متن السفينة وفى الميناء على تمكين المشاركين، وتعزيز القدرة المحلية على الاستدامة، وبناء التعاون بين الناس خارج الحدود، وتمزج رحلاتها وفقًا لنموذج الأعمال الاجتماعية، بين السياحة المستدامة، والتعلم مدى الحياة، وأنشطة الصداقة مع البرامج التعليمية والمشاريع التعاونية والدعوة.

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