ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. "قارب السلام" من ميناء بورسعيد: أوقفوا قتل غزة

قارب السلام في بورسعيد
قارب السلام في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل قارب السلام Peace Boat، اليوم الأربعاء، إلى ميناء بورسعيد السياحي، ضمن جولته بعدد من موانئ البحر المتوسط.

ووضعت لافتة كبيرة على واجهة السفينة عليها عبارة باللغة الإنجليزية: "stop killing gaza" - أوقفوا قتل غزة، بينما من المنتظر أن يرفع طاقمها والركاب على متنها لافتات ورقية عليها عبارات تطالب بالمساعدات الغذائية لغزة، وإن المستشفيات ليست أهدافا، ووقف إطلاق النار من جميع الأطراف.

وتعتبر المنظمة التابع لها القارب منظمة غير حكومية دولية مقرها اليابان تعمل على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والاستدامة، تأسست عام 1983 ميلادية، وتنفذ أنشطتها الرئيسية من خلال سفينة ركاب تجوب العالم من خلال العمل بالشراكة مع حملة عمل أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تعمل أنشطة مؤسسة “قارب السلام” على متن السفينة وفى الميناء على تمكين المشاركين، وتعزيز القدرة المحلية على الاستدامة، وبناء التعاون بين الناس خارج الحدود، وتمزج رحلاتها وفقًا لنموذج الأعمال الاجتماعية، بين السياحة المستدامة، والتعلم مدى الحياة، وأنشطة الصداقة مع البرامج التعليمية والمشاريع التعاونية والدعوة. 

1699450612497_copy_1280x960
1699450612497_copy_1280x960
1699450612454_copy_1280x960
1699450612454_copy_1280x960
1699450612415_copy_1280x960
1699450612415_copy_1280x960
1699450612399_copy_1280x960
1699450612399_copy_1280x960
1699450612347_copy_1280x960
1699450612347_copy_1280x960
1699450612363_copy_1280x960
1699450612363_copy_1280x960
1699450612315_copy_1280x960
1699450612315_copy_1280x960
1699450612331_copy_1280x960
1699450612331_copy_1280x960
قارب السلام ميناء بورسعيد بورسعيد غزة فلسطين