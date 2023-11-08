"القومي للمرأة" يبحث سبل التعاون بين مصر والأردن

استقبل المجلس القومي للمرأة وفد اللجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، بحضور المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة ونسرين السيد نائبة الأمين العام للجنة الوطنية الاردنية لشئون المرأة وممثلين من الجهتين

تهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الإطار.

استهل المستشار سناء خليل كلمته بالترحيب بوفد اللجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة بمقر المجلس، واستعرض جهود مصر في مجال تمكين المرأة والتي تأتي في ضوء ما نص عليه الدستور المصري ٢٠١٤، والذي أكد قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.

واستعرضت الدكتورة نجلاء العادلي رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية والموارد البشرية اختصاصات المجلس وتشكيله وبرامجه وأنشطته المختلفة، مشيرة الى أن المجلس يعمل ضمن إطار استراتيجي شامل مثل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكدت أن مصر أطلقت العديد من البرامج والانشطة التنموية مثل برنامج حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتعد المرأة المصرية أكبر المستفيدات من هذه البرامج .

بينما أكد المستشار هاني جورجي عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أن المجلس يعمل على العديد من مشروعات القوانين الهامة بالإضافة الى بناء القدرات عن طريق عقد دورات تدريبية لجميع الهيئات القضائية، وتدريب الموظفين والموظفات فى وزارة العدل.

واستعرضت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي يقدمها المجلس وعلى رأسها حملات طرق الأبواب في جميع قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

وأشارت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس إلى اختصاصات المكتب ودوره فى تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، هذا بالإضافة إلى تعاونه مع الجهات ذات الاختصاص، مشيرة الى تلقي المكتب لشكاوى واستفسارات السيدات عبر الخط المختصر ١٥١١٥, أو من خلال المقابلة الشخصية بكافة فروع المكتب بالمحافظات.

وقامت الاستاذة مى محمود مديرة مركز تنمية المهارات، بالتعريف بجهود وأنشطة المركز



واستعرضت إنجي اليماني المنسق الوطنى لبرنامج الشمول المالي بالمجلس جهود مصر في مجال الشمول المالي للمرأة ، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التي وقع عليها المجلس مع البنك المركزي عام 2017، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، بهدف شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة، وتحدثت عن تطبيق تحويشة.



وتحدثت شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلسعن التخطيط الاستراتيجي من منظور تمكين المرأة ، ومهارات القيادة .



و أشارت الدكتورة هبة الشرقاوي المديرة التنفيذية لمبادرة المواطنة المصرية بالمجلس الي جهود المجلس في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات من خلال فروعه في المحافظات، من أجل تمكينها والحصول علي الخدمات المختلفة التى تقدمها الدولة .

فيما أشارت شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة" لتمكين الفتيات بالمجلس الي أن البرنامج يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، ويهدف إلى بناء مهارات ومعارف الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

تضمن الاجتماع عرض فيديو لكلمة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة و رئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة باسم المجموعة العربية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان "المكانة والتمكين"، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

من جانبه أعرب الوفد عن سعادته بزيارة المجلس والتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات، مشيدا بالجهود التى تمت حتى الآن، معربًا عن تطلعه نحو التعاون مع المجلس في مجال النهوض بالمرأة خلال الفترة القادمة .

تضمنت الزيارة جولة تفقدية للوفد بالمجلس حيث تم عرض منتجات السيدات الحاصلات على التدريب بالمجلس على العديد من الحرف اليدوية ، بالإضافة إلى زيارة مكتبة المجلس، ومكتب شكاوى المرأة.

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