وكيل تعليم القاهرة تتفقد سير الدراسة بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، مدرسة المتفوقين الثانوية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.

كان فى إستقبالها إبراهيم سعد مدير عام الإدارة، وعبد الله عبد المحسن مدير المدرسة، وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وتفقدت " عبد الفتاح" الفصول التعليمية ومناقشة الطلاب في المحتوى التعليمي ومدى الإستفادة من الإشتراك في الأنشطة التربوية .

كما تابعت الإمتحانات الشهرية والمعامل والمكتبة وسجلات الاستعارة والأنشطة التي تتم بالمكتبة من مبادرات واجتماعات وأنشطة متنوعة .

وأكدت "وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية" على توافر عوامل الأمن والسلامة بالملاعب للحفاظ علي أمن وسلامة أبنائنا الطلبة .

كما قامت بتكريم سهام فتحى معلم تربية فنية خبير لجهودها وإنجازاتها فى المسابقات الفنية، وأخيراً على هامش الزيارة شاهدت احتفالية " فلسطين الأبية "

وتقدمت بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة والمعلمين لما يقوموا به من جهد واضح للإرتقاء بالعملية التعليمية.