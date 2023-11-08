محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال رصف شارع فوزي معاذ ضمن "الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار"

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال رصف شارع فوزي معاذ وذلك في إطار تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق.

وأكد اللواء محمد الشريف على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع فوزي معاذ، موضحًا أن تنفيذ أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله تتم بالتوازي مع تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في مختلف المواقع، وذلك لتسهيل الحركة المرورية ورفع العبء عن المواطنين.

وأضاف الشريف أنه من المقرر عقب الانتهاء من مشروع الاستراتيجية بمنطقة سموحة، سيتم القضاء بشكل كبير على أي تراكمات لمياه الأمطار.

وجاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والرائد محمد زهدي بادارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة أميرة صلاح معاون محافظ الإسكندرية.