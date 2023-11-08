وائل رياض يرد على اتهامات ضم أبناء اللاعبين واستعدادات منتخب مواليد 2005

عبر وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 عن اعتزازه بثقة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وتعيينه على رأس الجهاز الفني لمنتخب الشباب، مشيرا إلى أن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كان له دور في اختياره.

وقال وائل رائل رياض في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة إنه كان يسعى ويطمح منذ فترة لتولي دور الرجل الأول مع أحد المنتخبات الوطنية.

وأضاف شيتوس أن جهاز المنتخب تابع في الفترة الأخيرة عد د كبير من المباريات في بطولة دوري الجمهورية للبحث عن لاعبين مميزين لضمهم للمنتخب، وأنه استدعى 84 لاعب في معسكرات المنتخب التي أقيمت خلال مدة تقل عن 40 يوم.

وأشار وائل رياض شيتوس إلى أن نجاح معسكر منتخب الشباب الذي آقيم في الإسماعيلية، وأنه ضم 50 لاعبا في المعسكر التالي تم تقسيمهم على مجموعتين، ليتم في النهاية تصفية هذا العدد إلى 26 لاعبا المتواجدين في القائمة الحالية استعدادا لبطولة شمال إفريقيا.

وقال وائل رياض إنه رفض فكرة الاعتذار عن عدم خوض بطولة شمال إفريقيا للشباب، وذلك بعدما عرض عليه اتحاد الكرة فكرة الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، موضحا أنها المرة الأولى تقريبا التي يواجه فيها أحد المنتخبات الوطنية منتخبات مثل تونس والمغرب بعد فترة وجيزة من تأسيسه.

وكشف وائل رياض أن تواصل مؤخرا مع 3 لاعبين من مزدوجي الجنسية والمحترفين بالخارج، موضحا أن كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال رحب بالتواجد مع المنتخب، كما رحب عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني وافق على تمثيل المنتخب لكن عدم امتلاكه جواز سفر مصري حال دون تواجده مع المنتخب في بطولة شمال إفريقيا، كما تم التواصل مع اللاعب عمر وائل الفيشاوي لاعب بلينسيسش البرتغالي لكن عدم انتهاء بعض الأوراق الخاصة به حال دون تواجده مع المنتخب في بطولة شمال إفريقيا.

وعلق المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، على الاتهامات التي تم توجيهها له بضم عدد من أبناء اللاعبين السابقين لصفوف المنتخب في معسكره الحالي وقال وائل رياض إنه فوجئ بتداول قائمة تضم 10 أسماء قيل أنهم أبناء لاعبين سابقين وبعض الشخصيات المعروفة.

وأضاف أنه ميفرقش معايا اللاعب ابن مين وأنا عاوز أنجح، وأكيد بحب نفسي، وأحب المنتخب أكثر من أي حد آخر، معنديش غير 2 من الأهلي ابن خالد بيبو وابن سيد عبد الحفيظ، وهناك خلط بخصوص لاعب قيل أنه نجل أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، مؤكدا أن نجل الأخير ليس موجودا في صفوف منتخب الشباب.