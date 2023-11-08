موديست يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن السويسري مارسيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهما في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز السابع برصيد 9 نقاط حصدها من 3 مباريات فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر. ‏

خط الهجوم: أنتوني موديست