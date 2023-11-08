محافظ المنيا يعلن تجهيز 505 مراكز انتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2023

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، في بيان إعلامي اليوم الأربعاء، عن تجهيز 505 مراكز انتخابية على مستوى مراكز المحافظة التسع، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر اجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقل.



وأصدر المحافظ القرار رقم 479 لسنة 2023 بتشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الانتخابية بمراكز المحافظة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، موجها الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقاً لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجه المحافظ شركتا الكهرباء والمياه بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافى أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائى مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأكد المحافظ، تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بإزالة ورفع كافة التشوينات والمخلفات حول أسوار المراكز الانتخابية حتى لا تمثل عائقاً أمام المواطنين وبما يتفق مع الصحة العامة، والتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد وإقامة سرادقات ومظلات بكافة المراكز الانتخابية تيسيرًا على المواطنين مع تواجد عدد من موظفي الوحدات المحلية لمعاونة ذوى الهمم وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مراجعة كافة الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية وتمهيدها بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمنيا.