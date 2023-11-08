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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن وقوع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على محيط بلدة يارون في جنوب لبنان.

وكان أعلن الجيش الإٍسرائيلي، فجر الأربعاء، أن طائراته هاجمت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان بينها منصات إطلاق صواريخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في منشور على منصة "إكس": "هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي أهدافا لمنظمة حزب الله، بما في ذلك مستودعا ومواقع إطلاق وبنية تحتية ومواقع توجد بها وسائل تكنولوجية".

وأضاف هاجاري: "جاء الهجوم ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية في وقت سابق من يوم الثلاثاء".

الجيش الإسرائيلي حزب الله