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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

چون أيبوكا يقود هجوم سيراميكا في مواجهة الأهلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز والتي تجمعهما بعد قليل على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق الأهلي المركز السابع برصيد 9 نقاط حصدها من 3 مباريات فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

سيراميكا كليوباترا مواجهة الأهلي