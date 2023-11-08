إيسترن كومباني تعتمد الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، اعتماد مجلس الإدارة، قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وفق تنفيذ احكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر لعام 2023.

وجاءت الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" كالتالي:

صنف (بوكس عبوة 10 سجائر 20 جنيهًا، كليوباترا-كينج سايز 27 جنيهًا، كليوباترا-سوفت كوين 27 جنيهًا، كليوباترا-بوكس 27 جنيهًا، بوسطن 27 جنيهًا، بلمونت 27 جنيهًا، كليوباترا سوبر 27 جنيهًا، مونديال 27 جنيهًا، مونديال سويتش 27 جنيهًا، كليوباترا بلاك ليبول بسعر 27 جنيهًا، ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا، فايسروي 42 جنيهًا، بال مال بسعر 42 جنيهًا).

صنف (سلوم 70، 120، 250، 500 جرام على الترتيب بسعر: 15، 25، 50، 85 جنيه، قص 250 جرام بسعر 55 جنيه، أبو نجمة 100، 500، 1000 جرام على الترتيب بسعر: 17، 70، 130 جنيه، وان فور يو 250 جرام بسعر 130 جنيه)

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة بعد اعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مضيفًا أن الشركة تتعاون مع كافة الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق، مشيداً بالدور الذى قامت به الأجهزة الرقابية خلال الفترة الماضية والذى كان له تأثير قوى على خفض الأسعار، وفي الوقت نفسه أوضح أمان بأن الشركة تلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

وأكد هاني أمان، أن الشركة نجحت في زيادة حجم انتاجها خلال الفترة الماضية مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنباً إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد أثمر ذلك عن تراجع الاسعار بالسوق الموازية.

يذكر أن قانون رقم 177 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، نص في مادته الأولى على :"تطبق على علبة السجائر عبوة 20 سيجارة والعبوات الأخرى ضريبة جدول بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى: 450 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، 700 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا، والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، ولا يجاوز 45 جنيهًا أو المستورد التي لا يجاوز سعرها 45 جنيهًا، و750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيهًا.

و"الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الاوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.