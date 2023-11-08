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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة تزيل مخالفات بناء في عقار بحي الهرم

إزالة حالة بناء مخالف
إزالة حالة بناء مخالف بحي الهرم
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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين بشارع اللبينى بحى الهرم يتضررون فيها من وجود أعمال بناء مخالف بعقار بالشارع. 
وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وحي الهرم بمعاينة موقع الشكوي وإزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وقد تمت إزالة كافه المخالفات مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.
وفى حى بولاق الدكرور تابع المحافظ مجهودات الحى فى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيله للسقوط والخاص بإزالة دورين من العقار رقم ١ بشارع عبدالرحمن هريدي من شارع بهجت الشوربجي لما يمثله من خطورة على السلامة الإنشائية للعقار وقد تم إزالة الدورين بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين.

استجابة لشكاوي المواطنين محافظة الجيزة محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بعقار بشارع اللبيني حي الهرم إزالة دورين ايلين للسقوط بعقار بحى بولاق الدكرور