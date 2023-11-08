إندونيسيا تعرض علاج الفلسطينيين من غزة في مستشفياتها

اقترحت الحكومة الإندونيسية إجلاء الفلسطينيين في غزة الذين أصيبوا جراء الحرب المستمرة بين حماس والقوات الإسرائيلية إلى المستشفيات التي تديرها قوات الدفاع في إندونيسيا.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن وزير الدفاع برابوو سوبيانتو قوله اليوم الأربعاء، أن الحكومة قدمت العرض ليشمل السلطات الفلسطينية والدول الأخرى ذات الصلة.

وأوضح قائلا: "لقد أبلغتهم (السلطات الفلسطينية) أن جميع مستشفيات الجيش الإندونيسي مستعدة لتقديم العلاج لضحايا الحرب هناك. حاليا، نناقش الأمور الفنية لإجلاء الضحايا وإحضارهم إلى هنا".

وأشار إلى أن العرض لاقى استحسانا من قبل فلسطين والعديد من الدول ذات الصلة، قائلا: "لقد تحدثت حتى الآن مع السفير المصري، والسفير الفلسطيني، وكذلك سفير الولايات المتحدة، وقد استجابوا جميعًا للعرض بشكل إيجابي، حيث يرون استعداد إندونيسيا للمساعدة في التغلب على الأزمة الإنسانية".

وأضاف أن إندونيسيا عرضت أيضًا إرسال سفينة مزودة بكافة الأجهزة والفرق والمعدات الطبية إلى المياه القريبة من غزة وبناء مستشفيات ميدانية بالقرب من القطاع المحاصر، و"بمجرد أن نحصل على الضوء الأخضر، سنرسل هذه السفينة.

ويوم السبت الماضي، أرسلت الحكومة الإندونيسية مساعدات إنسانية يبلغ وزنها الإجمالي 51.5 طن إلى غزة حيث وصلت المساعدات إلى مطار العريش بمصر يوم أمس الأول الاثنين، وكان في استقبالها الهلال الأحمر المصري.