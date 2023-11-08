فركش تصوير حكاية "روحي فيك" بمنطقة منيل شيحة بالتزامن مع عرضها

انتهى فريق عمل حكاية "روحى فيك" عن كتاب "55 مشكلة حب"، من تصوير المشاهد الأخيرة فى العمل ، بإحدى الفيلات على ضفاف نهر النيل بمنطقة منيل شيحة، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة من العمل الذي يعرض على شبكة قنوات ON الفضائية.

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بأخذ الصور التذكارية في أجواء من السعادة.

يشار إلى أنه تم عرض ثلاث حلقات من هذه الحكاية، والتى تذاع من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً .

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك»، هى من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام و عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والأخيرة وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان "عيشها بفرحة " والذى أنتهت عرض آخر حلقاتها مع نهاية الأسبوع المنصرم، وهى من بطولة النجمة هبه مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج البير مكرم، وسبق وأن عرض حكايتين أخرتين خلال الأسابيع الماضية والذين حققوا نجاح كبير واشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد ورواد وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة وقت عرضهم وهما: الحكاية الأولى والتى حملت إسم «الفريدو» من بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وآخرين وإخراج عصام نصار، والحكاية الثانية والتى حملت إسم "ما تيجى نشوف" وهى من بطولة النجمة هنا شيحة وإسلام جمال وطارق صبرى وآخرين ومن إخراج محمد الخبيرى.

يذكر أن فكرة مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الإسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات بأبطال مختلفين تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.