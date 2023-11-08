القاهرة الإخبارية: المستشفى الإندونيسي في غزة شبه متوقف عن العمل

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة شبه متوقف عن العمل، ورغم ذلك استقبل عددًا من الشهداء، خلال الساعة الماضية.

وأضافت "عوكل"، أن قوات الاحتلال استهدفت قافلة طبية في طريقها لمستشفيات شمال غزة، كما استهدف قصف إسرائيلي منزلًا في مدينة الزنة بخان يونس.

وأشارت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء في قصف استهدف منطقة النصيرات، بالإضافة إلى سقوط 6 شهداء، إثر قصف استهدف شرق خان يونس.

وفي سياق متصل، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الوضع في مستشفى القدس وصل لمرحلة حرجة للغاية، وجرى وقف المولد الرئيسي للمستشفى بعد نفاد الوقود، وأن هناك محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضافت «الصحة الفلسطينية»، أن الوضع في مستشفى القدس حرج على صعيد الغذاء والماء، وقوات الاحتلال قصفت قافلة كانت في طريقها لمستشفى القدس، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.