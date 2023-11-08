فيديو.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تهجير جماعي لسكان شمال غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو من غزة، يظهر هجرة جماعية للسكان الفلسطينيين من شمال القطاع، عبر صفحته على موقع “x”، وعليه تعليق “ابتداءً من الساعة 10:00 استجاب آلاف السكان من شمال قطاع غزة لنداءات الجيش الإسرائيلي، ويتوجهون في هذه الأثناء إلى جنوب قطاع غزة عبر طريق صلاح الدين”.

وطالب جيش الاحتلال مرارا السكان بترك منازلهم في شمال غزة والانتقال إلى جنوب القطاع، لكن القصف لم يترك مكانا في شمال القطاع أو جنوبه، وقتلت غارات الاحتلال قرابة 11 ألف فلسطيني في جميع مناطق غزة.

وتدور معارك ضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مما نجم عنه آلاف الشهداء والجرحى.