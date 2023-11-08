تعرف على أعضاء لجنة المسرح بالأعلى للثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الأربعاء، التشكيل الجديد للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

وتضم اللجنة: الدكتور سامح حسن مهران "مقررًا"، وعضوية كل من: المخرج أحمد إسماعيل يوسف، والفنان أحمد السيد محمد عبد المطلب، والمخرج أحمد طه حسين حسنين، وأميرة سيد أحمد السيد الوكيل، والفنانة عزة محمد لبيب عبد الحميد، والمخرج عصام على السيد محمد، محمد أحمد شفيق بهجت، والكاتب محمد السيد عيد، والكاتب محمد عبد الحافظ عبدالحميد ناصف، والدكتور محمد عبدالرحمن عبدالفتاح الشافعى، والمخرج ناصر محمد عبدالمنعم عبدالعزيز عزت، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافى أو من ينوب عنه، وعميد معهد الفنون المسرحية أو من ينوب عنه، ونقيب المهن التمثيلية أو من ينوب عنه.