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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير دولي: سياسة الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية تتسم بالصدق والشرف

السيسي
السيسي
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قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتسم بالصدق والشرف والثبات وعدم التغيير، والاتفاق دائمًا مع الأخلاق ومبادئ القانون والقيم المصرية ومبادئ الخير والحق والعدالة والإنصاف.

وأضاف “البرديسي” خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»: «سياسة مصر واضحة من البداية، بوقف إطلاق النار، ولا خروج للأجانب إلا بإدخال المساعدات الإنسانية».

وتابع: «المساعدات الإنسانية ليست بديلًا على وقف إطلاق النار، وهذه المساعدات مسار ووقف إطلاق النار مسار آخر، كما أكد الرئيس السيسي وتناولتها وسائل الإعلام الأجنبية».

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية إكسترا نيوز