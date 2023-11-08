تقرير: صناعة السفر والسياحة ستضيف 168 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا

أكد تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، ومقره بالعاصمة البريطانية لندن، أن صناعة السياحة والسفر بوسعها إضافة 168 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا خلال العِقد المقبل.

وأضاف أن هذه الصناعة يمكنها كذلك توفير 18 مليون وظيفة جديدة خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن الحكومات الأفريقية لتحقيق ذلك يتعين عليها تبني 3 سياسيات رئيسية من أجل تسريع وتيرة نمو هذا القطاع وهي: تحسين البنية الأساسية للنقل الجوي وتسهيل إصدار التأشيرات وتعزيز الترويج السياحي.

وأوضح التقرير أن حجم صناعة السياحة والسفر الأفريقية زاد بأكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين؛ ففي مطلع الألفية بلغت مساهمة هذا القطاع 75 مليار دولار وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 186 مليار دولار في عام 2019 أو حوالي 7% في الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

وأضاف أن قطاع السياحة في أفريقيا وظف 25 مليون شخص في عام 2019 مقارنة بـ 12.3 مليون شخص في عام 2000.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من تحديات مثل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتفشي الأمراض وعدم الاستقرار السياسي؛ فإن قطاع السياحة والسفر في أفريقيا على طريق الانتعاش حاليا.

ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة؛ فمن المتوقع أن يكون العام الحالي 2023 عام التعافي شبه الكامل لمستويات ما قبل جائحة كورونا عام 2019، بمعدل نمو 1.9%، وتوفير ما يقرب من 1.8 مليون وظيفة جديدة.

