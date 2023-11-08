القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس

كشفت القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، عن أن جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالقدس.

وأفادت الفضائية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية، أعلنت سقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا غرب غزة.

وفي نفس السياق، قامت طائرات حربية إسرائيلية بشن سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة، استهدفت منازل وشقق سكنية مأهولة، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المدنيين، خصوصا في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.