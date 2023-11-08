الدوري الممتاز.. الأهلي يفقد خدمات 8 لاعبين في مباراة سيراميكا

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد صلاح محسن مهاجم الفريق، من قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمعهما مساء اليوم في الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وجاء استبعاد صلاح محسن من قائمة الأهلي، لأسباب فنية خاصة أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة تمنعه من المشاركة في المباريات وتم استبعاده فنيا من جانب مارسيل كولر.

واستبعد كولر عدد من اللاعبين من قائمة الأهلي ضمت كلا من، رضا سليم وعلي معلول للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف ومحمد الضاوي كريستو وعمرو السولية ومحمود متولي ومحمد زعلوك وصلاح محسن لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كلا من: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم نيدفيد وكريم الدبيس وكريم فؤاد وإمام عاشور واليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.