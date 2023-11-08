محافظ القاهرة يكرم 61 طالبًا من المتفوقين بمراحل التعليم من أبناء دور الرعاية الاجتماعية

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكريم ٦١ طالب وطالبة من المتفوقين بمراحل التعليم المختلفة (ابتدائي، وإعدادي، وثانوى، عام، وأزهري، وصناعي، وجامعات) من أبناء دور الرعاية الاجتماعية في الحفل الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة، فى إطار مبادرة " فرحة أبنائنا بالتفوق ".

وأكد محافظ القاهرة خلال الحفل على حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم لكل أبنائنا بدور الرعاية.

وطالب محافظ القاهرة كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى بالاستمرار فى بذل الجهد لتوفير فرص الحياة الأفضل لأبنائنا المتفوقين وتقديم كافة التيسيرات و تذليل كافة العقبات فى سبيل تحقيق كافة طموحاتهم ،مؤكدًا على سعاته لوجود هذه النماذج التى ضربت أروع الأمثلة لتحدى الظروف والوصول لهذا التفوق الذى يستحق التكريم .

كما ثمن جهود وزارة التضامن الإجتماعي و كافة العاملين بدور الرعاية والقائمين على الجمعيات الاهلية لما يبذلوه من جهد لتوفير المناخ لإعداد جيل صالح من أبناءنا قادر على خدمة وطنهم، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية هى الداعم والشريك الرئيسى للأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ الخطط التنموية لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وشهد الحفل م. حازم الاشموني السكرتير العام، واللواء يحيى الادغم السكرتير العام المساعد، ود. أحمد عبيد مدير مديرية التضامن بالقاهرة، وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة، ومسئولى التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.