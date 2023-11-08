مراسل القاهرة الإخبارية: تجهيز 70 شاحنة لعبور معبر رفح اليوم (فيديو)

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه بالتزامن مع وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى معبر رفح اليوم الأربعاء، فإن الزيارات الأممية المتعددة للمعبر استهدفت متابعة الجهود الخاصة بإدخال المساعدات إلي قطاع غزة.

وأضاف المراسل، في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم تجهيز حوالي من 70 إلى 75 شاحنة تمهيدًا لعبورها معبر رفح وتم إدخال 85 شاحنة أمس إلي قطاع غزة.

ووصل فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى معبر رفح، مؤكدًا ضرورة إنهاء العنف في غزة.

وأردف، أن معبر رفح البري هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة حاليًا لسكان قطاع غزة.