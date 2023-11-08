الرئاسة الروسية: الطبيعة العدوانية للغرب ضد بلدنا ليست سرا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف، أن استخدام أسلحة الدمار الشامل له مخاطر، مشيرا إلى أن الطبيعة العدوانية للغرب ضد بلاده ليست سرا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بشأن تزايد مخاطر استخدام أسلحة الدمار الشامل: "إن باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، أي أنه جزء من الكرملين".

وأضاف المتحدث: " إننا نعتبر تصريحات باتروشيف تعبيرا عن موقف الكرملين"، متابعا "إن الطبيعة العدوانية للغرب ضدنا لا تخفى على أحد، ولدينا عقيدة نووية تحدد موقف بلادنا بوضوح"، منوها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد غير مرة على هذا الأمر.

