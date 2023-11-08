بحضور عدد من الفنانين.. تشييع جثمان والدة سلوى محمد علي إلى مثواه الأخير

بحضور عدد من الفنانين ، منهم الدكتور أشرف زكي ، والمخرجة هالة خليل، والفنان سيد رجب، والفنانة منال محيى الدين، والفنانة بسمة، والفنانة أميرة فتحى، والمنتج محمد العدل، وعدد من الأصدقاء والأقارب ، شيعت منذ قليل جنازة والدة الفنانة سلوى محمد على الى المقابر.

وكانت قد انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد النور بالعباسية، حيث وافتها المنية مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن مساء أمس المنتج صفى الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد على، كاتبا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".