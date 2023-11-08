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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار فعاليات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" لمجمع إعلام جنوب سيناء

جانب من فعاليات اللقاء
جانب من فعاليات اللقاء
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عقد مجمع إعلام طور سيناء بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة بعنوان التعليم ودوره فى تنمية الوعى السياسى وتعزيز الانتماء الوطنى  الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والرياضيين إدارة الطور التعليمية وبحضور  محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

يأتي ذلك استكمالا حملة “صوتك مستقبلك.. انزل وشارك” التى يتبناها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى.

 فى البداية تحدث مدير المجمع حول الهدف من الحملة لرفع الوعى بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لدعم مستقبل الوطن وأن علينا جميعا واجب ودور فى مرحلة البناء. 

وتحدث عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء عن الدور الفعال التى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات لرفع الوعى بمختلف القضايا مؤكدا أن العالم الخارجى يترقب إجراء وسير الانتخابات الرئاسية المقبلة ومدى المشاركة الفعالة والإيجابية فى هذا الاستحقاق ونقل صورة حضارية للمشهد الديمقراطى فى مصر من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية التى سوف تقوم بتغطية الانتخابات المصرية القادمة. 

ثم تحدث محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم حول مدى أهمية وحساسية الوضع السياسى الراهن والذى يستدعى تماسك كل طوائف الشعب المصرى من حيث المشاركة الإيجابية كواجب أساسى لكل فرد لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المستقبل والتصدى للأفكار الهدامة للحفاظ على المكتسبات التى حققناها. 

وأشار إلى أهمية استراتيجية التعليم حتى عام ٢٠٣٠ والتى تستهدف اتاحة التعليم والتدريب للجميع دون تميز وفى اطار مؤسسى ومستدام بان يكون الطالب قادر على التفكير والفهم ومواكب للتطور التكنولوجى الحديث لخلق جيل مستنير ومبدع ومسئول ويحترم الاختلاف فى الرأى فخور بتاريخ بلاده. 

كما أشار الى الدور المهم فى غرس قيم الوطنية فى الأجيال القادمة وخاصة الشباب.

 كما واصل عقل الحديث عن أهمية نشر الوعى والثقافة فى المجتمع وانه دور مهم للغاية فى مقاومة التهديدات من خلال الفهم الصحيح وتحرى الدقة من مصدر الخبر وعدم الانسياق وراء الشائعات والوقوف خلف القيادة الحكيمة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.

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حملة صوتك مستقبلك إنزل وشارك مجمع إعلام طور سيناء - مديرية التربية والتعليم - جنوب سيناء