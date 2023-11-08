غدا.. أوبرا الإسكندرية تغنى من زمن الفن الجميل

تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، حفلا بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك فى الثامنة مساء غد الخميس، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" .

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها: موسيقى حكاية حب، وعلى عش الحب، والحنة، وبحلم بيك، وكامل الأوصاف، والقدس العتيقة، ونسم علينا الهوى، وقوللي عملك ايه، وهان الود، ولما رميتنا العين، وأنا هنا يا بن الحلال، ع الرملة، وعرباوي، وبكره يا حبيبي، وروحي وروحك، واسبقني يا قلبي، وفوق الشوك"، أداء ألاء أيوب، وسارة مجدي، وفاطمة زين، ويمنى حسن، وأيمن مصطفي، والسيد وهب الله، وائل أبو الفتوح، ومحمد الخولي.

تأسست الفرقة عام 2004 حتى بدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة .