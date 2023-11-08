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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التصديري للملابس يشارك في تنظيم المعرض الدولي "Destination Africa" لترويج الصادرات

ماري لويس - رئيس
ماري لويس - رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة
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يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تنظيم المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا – Destination  Afric" خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2023 في مصر بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك" والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات وبمشاركة 85 عارض من عدة دول أفريقية.

وقالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه، إن نسخة  Destination Africa 2023 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير  على مدار السنوات الماضية سواء من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز  لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.

وكشفت مارى لويس بشارة في تصريحات لها، عن مشاركة قرابة 150 مشتري أجنبي  في ديستنشن أفريقا والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السابعة من المعرض، مشيرة إلى أن Destination  Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.

وأضافت ماري لويس بشارة، إنه من المقرر  تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة و الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.

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