كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إضافيتين شمال دوار التوام

أعلنت كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس"، اليوم الأربعاء، تدمير دبابتين إضافيتين شمال دوار التوام وقنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة.

ومن ناحية أخرى، رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، تنامي الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تصرفات الأخيرة في قطاع غزة المُحاصر وسلطت الضوء على تحذيرات واشنطن من إعادة احتلال القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء عملياته العسكرية هناك.

ونقلت الصحيفة في سياق تقرير (نشرته عبر موقعها الإلكتروني في هذا الشأن) عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إن القوات الإسرائيلية دخلت "قلب مدينة غزة" في الساعات الأخيرة، بينما حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن إعادة احتلال غزة "ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، ردًا على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جيشه سيحافظ على قبضته في القطاع إلى أجل غير مسمى بعد انتهاء حربه مع حماس.

وقال بايدن في منتصف أكتوبر الماضي، إنه سيكون من "الخطأ الكبير" أن تحتل إسرائيل قطاع غزة، وهو الجيب الذي انسحبت منه قواتها في عام 2005. فيما جاء تصريح كيربي بعد أن قال نتنياهو ان إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسئولية الأمنية الشاملة في غزة.



وتشن إسرائيل حملات عسكرية وقصف مكثف للغاية ضد سكان القطاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 10300 فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفقا لمسئولي الصحة الفلسطينيين. فيما دعت الولايات المتحدة إلى بذل جهود أكبر لحماية المدنيين الفلسطينيين وحثت إسرائيل على اتخاذ "هدنة إنسانية" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة والسماح للمواطنين الأجانب – وربما الرهائن – بالخروج. لكن إسرائيل لم تتحرك ورفضت مرارا وتكرارا الدعوات لوقف إطلاق النار.