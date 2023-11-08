"خبطتين فى الراس توجع".. يوم حزين لنيمار

تعرض النجم البرازيلى نيمار جونيور لاعب فريق الهلال السعودى، لصدمة جديدة، بعد محاولة خطف رفيقته ومولودته الجديدة.

وكان نيمار قد رزق من صديقته برونا بيانكاردى، بمولودة جديدة قبل أيام تدعى "مافى" .

وحدث سطو مسلح من 3 لصوص، لمنزل عائلة برونا بيانكاردى رفيقة نيمار، بهدف اختطاف ابنة اللاعب، حسبما كشفت صحيفة جلوبو البرازيلية.

وذكرت الشبكة أن الهدف الرئيسى من عملية السطو، كان العثور على برونا رفقة مولودتها الجديدة، لمساومة النجم البرازيلي عليهما غير أن برونا ومولودتها لم تكونا متواجدتين فى المنزل، بل كانتا في بيت أحد أصدقاء نيمار، للاحتفال بمرور أول شهر من عمر مافى.

وتعرض والدى رفيقة نيمار لقيد حركتهم من قبل اللصوص لمدة نصف ساعة تقريبا، دون أن يتعرضوا لأي منهما واستولت علي مجوهرات وأشياء ثمينة.

وكشفت الشرطة البرازيلية أن وراء عملية السطو هو جارهم ويبلغ من العمر 20 عاما، حيث تم إلقاء القبض عليه، واعترف بالجريمة التي ارتكبها.

كما تعرض نيمار لصدمة جديدة، بوفاة أحد أصدقائه، حيث كتب النجم البرازيلي، عبر حسابه على "إنستجرام" تعليقا على الواقعتين: "يوم حزين مع خبرين مدمرين للغاية".