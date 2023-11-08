"النقل" توقع بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية لتدريب أوائل كليات الهندسة والحاسبات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وجامعة مصر المعلوماتية بشأن التدريب الميداني لأوائل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الجامعة في دعم البحث العلمي للشركة.

وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وأوضح وزير النقل أن التوقيع على هذا البرتوكول يهدف إلى ترشيح اوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي) ويكون الترشيح لعدد خمس من الأوائل لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للتدريب لمدة ثلاثة اشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات بالإضافة إلى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكول بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي اطار خطة الدولة في رفع الكفاءة لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

وشهد الوزير أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) وجامعه مودرن أكاديمي إحدى الجامعات المصرية بشأن التدريب الميداني لأوائل كلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الأكاديمية في دعم البحث العلمي للشركة.

ويهدف البرتوكول إلى ترشيح أوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي) حسب احتياجات الشركة ويكون الترشيح لعدد خمس من الأوائل لكلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة للتدريب لمدة ثلاثة أشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات بالإضافة إلى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكول بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي اطار خطة الدولة في رفع الكفاءة لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.