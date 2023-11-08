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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي: علاقتنا مع الصين تجسد نموذجا للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة

وزيرالدفاع الروسي
وزيرالدفاع الروسي سيرجي شويجو
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أكد وزيرالدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الروسية الصينية تجسد نموذجا للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام، قائلا: "إن روسيا والصين لا تنشئان كتلة عسكرية بخلاف بعض الدول الغربية العدوانية".
وأضاف شويجو، خلال استقبال نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية تشانج يوشيا في موسكو: "لقاؤنا سيشمل مزيدا من الخطوات لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الدفاع وتعميق العلاقات متعددة الجوانب بين بلدينا وبين الإدارات العسكرية"..حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم).

وزير الدفاع الروسي الصين سيرجي شويجو