القاهرة الأكثر طلبًا في بورصة لندن السياحية

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن المقصد السياحي المصري من المقاصد السياحية العالمية التي عليه طلب كبير لزيارتها حاليا.

وأوضح عبد اللطيف خلال مشاركته في بورصة لندن السياحية المقامة حاليا، أن جميع الجنسيات ترغب في زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية ومدنها التاريخية والترفيهية أيضا.

وأشار إلى أنه رغم التوترات السياسية في المنطقة والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، إلا أن الطلب مستمر على المقاصد السياحية المصرية ولكنه تباطؤ إلى حد ما خاصة في مدن جنوب سيناء مقارنة بما كنا نتوقعه في هذا التوقيت من العام، خاصة أن شهر نوفمبر وديسمبر ويناير كانت الحجوزات أعلى من الطاقة الفندقية المتاحة ولكن في ظل الأحداث في فلسطين وتوترات المنطقة تم تأجيل العديد من الرحلات السياحية التي كانت قادمة لمنطقة الشرق الأوسط و مصر.

ونوه إلى أنه رغم وجود طلب على جميع المدن السياحية في بورصة لندن، إلا أنه يوجد طلبا متزايد بشكل كبير حاليا خاصة على مدينة القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم.

وأشاد عبد اللطيف بتصريحات وزير السياحة والاثار أحمد عيسى في بورصة لندن السياحية التي أعطت نوعا من الاطمئنان ورسائل إيجابية تدعم خطة مصر في الوصول الى 30 مليون سائح وما تقوم به حاليا من مجهودات لتحقيق هذا الهدف.

ودعا إلى الاستمرار في نهج تغيير الفكر التقليدي وإعداد خطط وبرامج سياحية تناسب الأوضاع الحالية بالعالم، مشددا على ضرورة تصوير مزيد من الأفلام و البث المباشر عبر وسائل السوشيال ميديا ونقل صورة حية من داخل المناطق السياحية والاثرية المصرية للعالم كله ودعوة ممثلين وفنانين عالميين لزيارة مصر وتصويرهم داخل المناطق السياحية وكذلك يوتيوبر ومشاهير من السوشيال ميديا العالميين لنقل الصورة من داخل مصر للعالم كله.

وأكد عبد اللطيف، أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق بين جميع المعنيين والمختصين وتغليب المصلحة العامة على مصالح كل جهة أو منظومة بشكل منفصل ولابد من التعاون بين القطاع الخاص ووزارة السياحة ومصر للطيران وإير كايرو في تقديم برامج سياحية مناسبة سواء في مواعيد رحلات الطيران التي تناسب احتياجات السياح القادمين وخطة أسعار مناسبة وطريقة سداد فيها نوع من المرونة وكذلك تقديم عروض ترويجية مشتركة بين الفنادق و شركات السياحة ومصر للطيران.

وشدد على أهمية أن تتعامل إير كايرو بنفس السياسة البيعية لشركة مصر للطيران مع الشركات السياحية في تعاقداتها.