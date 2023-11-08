الاتحاد السكندري يقرر إلغاء معسكر الإسماعيلية خلال فترة توقف الدوري

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، على إلغاء معسكر الفريق المغلق، والذي كان مقرر إقامته في الإسماعيلية خلال فترة توقف الدوري في الوقت الراهب.

وجاءت فكرة إلغاء معسكر الإسماعيلية، ترشيدا للنفقات خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز .

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري العودة إلى التدريبات الجماعية على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات مباريات الدوري الممتاز .

وكان طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قد منح لاعبيه راحة سلبية ٥ ايام في أعقاب الفوز الأخير الذي حققه على نظيره سموحة بهدف نظيف في دربي الثغر .

ويستعد الاتحاد السكندرى لموقعة زد يوم ٣٠ نوفمبر الجاري على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع برصيد ١١ نقطة، جمعهما من ٦ مباريات خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .