أبطال أوروبا.. جيسوس يقود التشكيل المتوقع لأرسنال لمواجهة إشبيلية

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، نظيره إشبيلية الإسباني، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على معلب "استاد الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق أرسنال الإنجليزى على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الماضية، أحرزهما غابرييل مارتينيلي، وغابرييل خيسوس، لصالح فريق أرسنال، بينما سجل نيمانيا غوديل لصالح الفريق إشبيلية.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق أرسنال كالتالى:

حراسة المرمى: تيرنر.

خط الدفاع: سيدريك، صاليبا، جابرييل، تافاريس،

خط الوسط: تشاكا، ساكا، توماس بارتي، أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، جيسوس.

ويبحث فريق أرسنال الإنجليزى، الباحث عن حمل اللقب لأول مرة فى تاريخه، عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق انتصارين، ليحتل صدارة المجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن لانس الفرنسى الوصيف بأربع نقاط.

وبعد خسارته الكبيرة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، سيكون أرسنال الذي يخوض المسابقة للمرة الأولى منذ 2017، قريبًا من التأهل بحال فوزه على ضيفه.

وبحال فوز أرسنال ولانس، سيضمن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بلوغ الأدوار الإقصائية.