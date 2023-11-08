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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفيرة هيرو مصطفى جارج تؤدي اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر

السفيرة هيرو مصطفى
السفيرة هيرو مصطفى
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أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر.
وسوف تتولى السفيرة هيرو مصطفى جارج مهامها في السفارة "خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".
أعلنت ذلك السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء عبر حسابها على منصة "أكس".
 

السفيرة هيرو مصطفى مصر