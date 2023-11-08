السفيرة هيرو مصطفى جارج تؤدي اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر

أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر.

وسوف تتولى السفيرة هيرو مصطفى جارج مهامها في السفارة "خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

أعلنت ذلك السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء عبر حسابها على منصة "أكس".

