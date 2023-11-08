تعليم الأقصر تحصد المركز الثالث في بطولة الجمهورية للمدارس بلعبة الكاراتيه

أعلن الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حصول "سارة حسين أحمد" الطالبة بمدرسة القرنة الثانوية بإدارة القرنة التعليمية غرب الأقصر، على المركز الثالث في بطولة الجمهورية للمدارس في لعبة الكاراتيه كوميتيه، والتي قد أقيمت على ملاعب المركز الأولمبي بحي المعادي محافظة القاهرة.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

وبعث وكيل تعليم الأقصر، برسالة شكر لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية هشام عبد الستار، على مجهوداته الدؤبة في رعاية الأنشطة الطلابية، ولموجه عام التربية الرياضية بدوي منصور على النجاحات المتواصلة في مجال التربية الرياضية.

وأضاف الدكتور صبري خالد، أن مدرسة وادي الملكات بإدارة الأقصر التعليمية، كانت قد حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف 2023، موجهاً شكره لأحمد عبد الله موجه عام التربية الموسيقية لمتابعته الفعالة والمثمرة لأنشطة التربية الموسيقية.