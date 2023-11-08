"القيم المصرية في مجتمعنا المعاصر" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان ''القيم المصرية في مجتمعنا المعاصر''، بحضور طالبات مدرسة الأمل للصم والبكم، ومترجم الإشارة بالمدرسة، ضمن لقاءات التوعوية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تحدث محمد صالح محاضر تنمية بشرية، عن أهم القيم المصرية الأصيلة، مثل التكافل بين الناس في الأحزان والأفراح والمناسبات، والتعاون في المهمات، والشهامة والكرم مع الغريب، ومراعاة أصول الصداقة، وحق الجوار مثل المجاملة في الفرح، والمواساة في الشدائد، وشرح ما تسهم به تلك القيم من الحفاظ على صمام الأمان للمجتمع المصري وتعمل على تماسكه.

وأضاف ''صالح'': شهدت منظومة القيم في المجتمع المصري تغيرات كثيرة، وتعد الأخلاق عنوان الشعوب، وأساس كل حضارة راقية، وأشار أيضا إلى رصد بداية تراجع مكانة بعض تلك القيم في مجتمعنا المصري، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت فى تهميش العلاقات الاجتماعية، والعائلية.

جاء اللقاء ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبري الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وفي سياق عدة برامج توعوية متخصصة لرواد مواقع قصور الثقافة تلقي الضوء على القضايا الاجتماعية.