دهسه جرار.. مصرع طفل خلال لهوه بدراجته أمام منزله فى الدقهلية

لقى طفل مصرعه دهسا اسفل عجلات جرار زراعي وذلك خلال لهوه بدراجته أمام منزله بقرية الصفصافي مركز بلقاس محافظة الدقهلية واصطدام الجرار به، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بلقاس من ضبط قائد الجرار والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، من مستشفى بلقاس المركزي ، بوصول الطفل "عمر.ع.ر.ا"،11عاما، طالب بالصف الخامس الإبتدائي، ومقيم طرف أسرته بقرية الصفصافي دائرة المركز "جثة هامدة"، ادعاء حادث طريق.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، وبسؤال جد الطفل"م.ا.ع"، 74عاما، عامل ومقيم بذات القرية قرر انه حال استقلال حفيده "دراجة هوائية سيره بأحد شوارع القرية محل إقامتهما ، اصطدم به جرار زراعي بدون لوحات معدنية قيادة "محمد.ع.م"،30عاما، عامل ومقيم قرية السلسول مركز الستاموني مما أدى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته واتهم قائد الجرار بالتسبب فى ذلك.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط قائد الجرار الزراعي وبمواجهته قرر اصطدامه بالطفل مما تسبب فى وفاته دون قصد منه وأضاف بعدم حمله رخصة قيادة.

وورد تقرير مفتش الصحة للطفل المتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة اشتباه كسر بالفقرات العنقية ونزيف بالصدر.

وجرى التحفظ على الجرار الزراعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

