64 قافلة طبية لدعم 5316 مريضا بالفيوم

تحت رعاية مديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية المختلفة، نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم عدد(64) قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (5316) مريضا ضمن المرضى غير القادرين فى محافظات الجمهورية المختلفة والتى تشمل (سوهاج – اسيوط – قنا – الاقصر – المنيا – اسوان – الفيوم – بنى سويف – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة).

الأورمان

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل العلاجية جاء بالتعاون مع المستشفيات الجامعية فى جميع المحافظات، حيث تتضمن توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالاضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج .

وأوضح أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى إنه يتم شهريًا عمل قوافل علاجية للمرضى غير القادرين، حيث نجحت الجمعية حتى الآن فى إنقاذ حياة أكثر من 57 ألف مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبى على عدد مايقرب من مليون مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 212 ألف عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 130 ألف نظارة طبية على غير القادرين، فضلا عن تسليم 6ألاف سماعة طبية، بالاضافة إلى تسليم 25,700طرف صناعى وجهاز تعويضي.

يأتي هذا بالإضافة إلى استقبال مستشفيات شفاء الاورمان لعلاج سرطان الكبار والأطفال بالمجان خلال الايام الماضية أكثر من 10 ألاف مريض ما بين حالات جديدة وحالات مترددة على المستشفى بصفة مستمرة لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم من ( تحاليل – عمليات جراحية – علاج كيماوى – علاج اشعاعى)، حيث أن المستشفى تقوم بعلاج جميع أنواع الأورام بالمجان وتغطى حوالى 6محافظات من وسط وجنوب الصعيد بتعداد حوالى 20 مليون نسمه.

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