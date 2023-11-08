الاتحاد السكندري يعود لتدريباته الجماعية اليوم

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، العودة إلى التدريبات الجماعية، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة في إطار استعدادات مباريات الدوري الممتاز .

وكان طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قد منح لاعبيه راحة سلبية ٥ أيام في أعقاب الفوز الأخير الذي حققه على نظيره سموحة بهدف نظيف في دربي الثغر .

ويستعد الاتحاد السكندري لموقعة زد يوم ٣٠ نوفمبر الجاري على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع برصيد ١١ نقطة جمعهما من ٦ مباريات خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .