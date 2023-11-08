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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يعود لتدريباته الجماعية اليوم

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يعود لتدريباته اليوم
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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، العودة إلى التدريبات الجماعية، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة في إطار استعدادات مباريات الدوري الممتاز .

وكان طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قد منح لاعبيه راحة سلبية ٥ أيام في أعقاب الفوز الأخير الذي حققه على نظيره سموحة بهدف نظيف في دربي الثغر .

ويستعد الاتحاد السكندري لموقعة زد يوم ٣٠ نوفمبر الجاري على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع برصيد ١١ نقطة جمعهما من ٦ مباريات خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .

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