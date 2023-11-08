اجتماعات مكثفة ولقاءات جماهيرية لحملة "مواطن" للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

عقدت حملة مواطن لدعم مصر، وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة، اجتماعا لأمناء المدن والقرى وقيادات التنظيم لتكثيف التواجد على الأرض والتواصل المباشر مع المواطنين لحثهم على المشاركة الفعالة.

وقال المهندس مروان قرقورة، منسق حملة مواطن بمحافظة البحيرة، إن الاجتماع يأتي بالتزامن مع قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بانطلاق الدعاية الرسمية للمرشحين بدءا من غدا الخميس.

وأضاف قرقورة، أن مقرات الحملة في البحيرة تستضيف اجتماعات شبه يومية، وتجيب على تساؤلات المواطنين فيما يتعلق بالمرشحين الرئاسيين، وضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة حفاظا على استقرار الوطن، ودعما لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتابع قرقورة، لدينا تحديات اقتصادية كبرى، لن يتم تجاوزها إلا بتماسك الجبهة الداخلية، وتحقيق الأمن، واستقرار الأوضاع السياسية لتهيئ مناخ جاذب للاستثمار، ومطمئن للمجتمع الدولي فيما يتعلق بملفات الشراكة واستثمارات الصناديق السيادية الكبرى.

وأوضح منسق عام البحيرة، أن الحملة تسير وفقا لخطة علمية واضحة، يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل والإشراف من القيادة المركزية للحملة بقيادة محمد فاروق منسق عام الحملة على مستوى الجمهورية؛ إذ يجرى الإعداد لإطلاق مؤتمر جماهيرى حاشد بالبحيرة لحث جموع الشعب على المشاركة، وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.